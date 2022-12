Marvel ha revelado cuáles son las características principales que deben de tener los directores para trabajar en el MCU.

En una reciente aparición en The town con Matthew Belloni, Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo del estudio del MCU, habló sobre lo que buscan al momento de fichar nuevos directores. Todo surgió porque Belloni recordó la “racha sin precedentes de Marvel con cineastas que no son opciones convencionales” para ese género, poniendo como ejemplo a Jon Favreau, Taika Waititi y James Gunn.

“Creo que hay dos cosas que buscamos”, dijo el ejecutivo de Marvel Studios. “En mi experiencia, esto ha sido cierto. Buscamos cineastas que al menos una vez hayan hecho algo excepcional. Porque hacer una película es difícil y, a veces, una en la que alguien está realmente involucrado no sale adelante por muchas razones que están en su control o fuera de su control. Pero ¿han mostrado excelencia? ¿Y les apasiona hacer la película que queremos hacer?”, agregó.

Nate Moore continuó: “Y eso parece bastante simple, pero te pondré el ejemplo de Joe y Anthony Russo. Estábamos haciendo El soldado del invierno, teníamos un borrador de Markus y McFeely, estábamos muy entusiasmados con él. Esto fue hace diez años. Soy un fan de Welcome to Collingwood y me encantaba Community. Y a Kevin Feige, presidente de Marvel, le encantaba Arrested Development”.

“Así que, aunque su última película no fue un gran éxito, se llamaba You, Me and Dupree, y no conectó como ellos querían, tuvimos una reunión general con ellos y nos gustaron mucho. Y Joe dijo en esa reunión: ‘Oye, sé que piensas que somos directores de comedia, porque hemos estado en la comedia de televisión ciertamente durante mucho tiempo, pero siempre hemos querido hacer un thriller político. Me encantan los thrillers políticos’. ‘¿Ah, sí, Joe? Eso es interesante’. Y él dijo: ‘Sí’”, concluyó.

Foto de portada vía Facebook Marvel Studios.