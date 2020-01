Marvel hará su debut en la plataforma de streaming Disney Plus, con la serie Falcon and the Winter Soldier protagonizada por Anthony Macky y Sebastian Stan, misma que sería lanzada hasta otoño, pero parece que el éxito de la plataforma ha hecho que adelanten el estreno.

Así lo confirmó Deadline, después de informar que el actor Noah Mills se añadía al elenco de la serie. Los detalles de la historia y otros papeles siguen en riguroso secreto, ya que Disney ha decidido no hacer ningún comentario hasta lanzar la serie en la plataforma. Sin embargo podemos imaginar que nos mostrará el cómo Falcon se irá convirtiendo en el nuevo Capitan America para dar lugar a los nuevos Avengers, junto con la nueva Thor y demás personajes que estarían por llegar al Marvel Cinematic Universe.

Captain Falcón and the Winter Soldier, serie producida por Malcom Spellman, adelantará si estreno en el mes de agosto, anunció el texto de Deadline. Por el momento ni Disney, ni Marvel han hecho un anuncio oficial en sus redes sociales.

A través de sus redes de Disney Plus lanzaron un avance en un vídeo de lo que está por llegar a la plataforma donde le seguirán “WandaVision” también adelantada a este 2020, “Loki” que ya inició el rodaje y le seguirán “Hawkeye”, justo con las series de “Moon Knight”, “Ms. Marvel” y “She-Hulk”. Todas estas últimas sin fechas de lanzamiento aún.

Falcón and the Winter Soldier es dirigida por Kari Skogland, y estará protagonizada por Mackie como Sam Wilson (El nuevo Capitán América) y Sebastian Stan como Bucky Barnes, veremos el regreso del Barón Zemo, Sharon Carter y se rumora que la villana de Ant-Man y Wasp, Ghost, hasta una aparición en esta serie. De momento a nosotros sólo nos urge ver “Black Widow” que llega este 1 de mayo a los cines.