Martin Thulin es uno de los viejos conocidos dentro de la escena musical de la ciudad. Si como nosotros tú también eres ferviente creyente de la música independiente, seguro te habrás topado a este sueco chilango dándolo todo con Exploded View y/o con los Fancy Free.

En los últimos años, Martin Thulin se ha dedicado a conversar cara a cara con la muerte depués del inolvidable 19 de septiembre de 2017. Así como el suelo retumbaba en la vibrante Roma Condesa de antaño, la música de un nuevo disco solista se arremolinaba en la cabeza del músico.

Esta aterradora experiencia quedó tatuada en la mente de Martin Thulin junto a los sentimientos generados durante la enfermedad de su querida mascota: la gatita James que aparece en la portada de I’d Rather Be Transparent Than a Shadow in the Dark

Escucha Into the light AQUÍ.

Into the Light es el nombre del álbum en el que el músico sueco más chilango hace catársis. En este nuevo disco podrás encontrar una colección de canciones de ultratumba que parecen verdadero diálogo de ultratumba entre el músico y el destino.

Es en esta conversación en la que canciones como “Not Afraid to Die“, “The White Dutchess” (dedicada a James) y “Not Afraid to Die” se contraponen en un baile tenebroso. Esta música es densa y te sumergirá en un viaje que termina entre las pinceladas de luz de “Amalgalm”.