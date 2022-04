Existe una nueva plataforma que permite ver algunos clásicos del cine, y todo gracias a The Film Foundation, organización sin fines de lucro de Martin Scorsese.

La nueva sala online se dedicará a proyectar películas restauradas de forma totalmente gratuita. Según se anunció, el proyecto comenzará el próximo 9 de mayo y cada segundo lunes del mes se lanzará una cinta diferente, la cual solamente estará disponible durante 24 horas.

El filme encargado de inaugurar esta iniciativa será I know where I’m going!, romance de 1945 protagonizado por Dame Wendy Hiller y Roger Livesey. Otros clásicos que forman parte del programa son: el icónico drama de Fellini de 1954 La strada; Kummatty de 1979; el western dirigido por Marlon Brando One-Eyed Jacks; una doble función de los clásicos del cine negro Detour y The chase; la versión de 1952 de Moulin rouge de John Huston; y más.

Respecto a esta iniciativa, Martin Scorsese explicó: “Esperamos que estas hermosas restauraciones estén disponibles para una amplia audiencia. Muchas de estas presentaciones contarán con restauraciones que rara vez se ven, conmigo y otros cineastas compartiendo por qué estas películas son importantes, cómo han impactado nuestras vidas y por qué es crucial que se conserven”.

La proyección de I know where I’m going incluirá una introducción de Martin Scorsese, junto con entrevistas de su editora de cine de confianza Thelma Schoomaker Powell, los directores Joanna Hogg y Kevin Macdonald, y la actriz Tilda Swinton.

Foto de portada tomada del Facebook del cineasta.