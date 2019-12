Todos odiamos los spoilers y más si se trata de una película que hemos estado esperando desde hace mucho. Pues ahora, Mark Hamill ha arremetido contra todas esas personas que hacen spoilers en redes sociales. Aprovechando el reciente estreno de The Rise of Skywalker.

Hoy durante la madrugada se llevó a cabo la primera función de The Rise of Skywalker, por lo que muy seguramente los spoilers sobre esta nueva cinta estarán a tope en las redes sociales.

Es por esto que el actor Mark Hamill, el cual interpretó a Luke Skywalker durante la Saga de Star Wars ha lanzado un tweet para evitar los spoilers.

“La primera función pública de The Rise of Skywalker se llevará a cabo esta noche en Los Ángeles. Sé que no puedo detenerlos a escribir sobre ella en las redes sociales, pero sí puedo suplicarles de que por favor, por favor, POR FAVOR, ¡Eviten cualquier spoiler! Les agradezco a todos de antemano“