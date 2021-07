Margot Robbie, actriz que desde 2016 ha estado interpretando a Harley Quinn en la pantalla grande, ha revelado que no tiene idea de cuando volverá a continuar con el papel y quiere tomarse un descanso.

De unos años para acá Robbie se convirtió en una de las actrices más solicitadas por Hollywood, ya que ha tenido un gran período de actividad donde así como sale de una producción inmediatamente entra en otra y su personaje de DC no ha sido la excepción; pues al finalizar Birds of prey Margot le entró de lleno a The suicide squad.

Sin embargo, llevar las riendas de un mismo personaje durante tantos años es cansado y Robbie ya está sintiendo el peso, por lo que durante una entrevista la artista hizo el comentario de que no sabe si volverá a ser Harley Quinn en la gran pantalla; ya que busca un tiempo fuera de DC y no hay planes para continuar con su personaje por ahora.

“Fue una especie de filmación consecutiva entre Birds of prey y The suicide squad, así que pensé, uuf, necesito un descanso de Harley porque es agotadora”, le comentó Robbie al medio Entertainment weekly. “No sé cuándo la veremos por próxima vez. Estoy tan intrigada como todos los demás”.

Esta declaración de Robbie rompe con los rumores sobre la secuela de Birds of prey, pues según se reportaba que ya se encontraba en desarrollo. Por lo mientras, aun podremos ver a Harley Quinn en The suicide squad, la cual llegará a cines con un estreno simultáneo en HBO max el 6 de agosto.

Crédito foto de portada: Warner bros.