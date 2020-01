El Festival South West Four ha anunciado el primer grupo de artistas que conformarán el cartel de este año, el cual está encabezado por Major Lazer y The Streets. El festival se realizará durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto de 2020, en Clapham Common, Londres.

Major Lazer estará presentándose el sábado junto con Kano, Kelis y una actuación especial de DJ EZ. Mientras que el domingo The Streets se apoderará del escenario principal, además de que también contará con la participación de Stefflon Don, TS5, y como invitado especial estará Andy C.

Otros de los artistas confirmados en el line up son Ghetts, Example, Ms Banks, Steel Banglez, Krept X Konan, Jonas Blue, Riton, y aún faltan más por anunciar.

Los boletos saldrán a la venta general el próximo viernes 24 de enero, además de contar con una pre-venta un día antes. De igual forma, el evento cuenta con diferentes paquetes que incluyen hospedaje, avión o tren. Toda esta información la puedes checar dando click aquí.

South West Four es el festival con el line up de música electrónica más extenso en Londres. Sus escenarios han contado con la presencia de grandes artistas del género como lo son Martin Garrix, The Prodigy, Marshmello y Armin Van Buuren.

Te dejamos a continuación el after movie del SW4 del año pasado:

Foto de portada obtenida de la galería de South West 4 Festival.