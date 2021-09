La pelea entre Corey Taylor y Machine Gun Kelly anda con todo y ahora, la cosa se puso intensa en Twitter que hasta capturas de pantalla hubo.

Luego de que el fin de semana Machine Gun Kelly señalara a Taylor, vocalista de Slipknot, como un viejo ridículo por usar máscara, el ataque continuó con un tuit publicado por el rapero en el que asegura que esta rivalidad se originó de una colaboración fallida.

“Corey hizo un verso para una canción de mi álbum Tickets to my downfall, era jodidamente horrible, así que no lo usé. Él se enojó por eso y habló mierda con una revista sobre el mismo álbum en el que ‘casi aparece’. Se acabaron las historias. Sólo admitan que está amargado”, escribió MGK.

Si bien Corey Taylor se había mantenido en silencio respecto al tema, con esta última declaración del rapero, llegó a su límite y ahora sí, sin miedo alguno respondió en Twitter con su versión de la historia y un par de capturas de pantalla avalando su palabra.

“No me gusta que la gente ventile mierda privada como un niño. Así que esto es todo lo que dire: No hice la canción porque no me gusta cuando la gente intenta ‘escribir’ por mí. Les dije que no. Entonces, sin más preámbulos, esto es todo lo que diré al respecto”, escribió el vocalista de Slipknot.

Las imágenes que Corey Taylor compartió muestran algunos de los correos que se mandó con Travis Barker, quien los había contactado para la colaboración, en donde se puede ver cómo él es quien decide no participar en la colaboración y hasta les desea suerte en el proyecto.

En fin, parece que al novio de Megan Fox le encanta hacer drama pero nunca contó con que Corey lo pusiera en su lugar muy sutilmente.

Fotos de portada vía Instagram Machine Gun Kelly / Instagram Corey Taylor.