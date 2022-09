Después de muchos cambios de opinión, Luca Guadagnino ha asegurado que le gustaría hacer una segunda parte de Call me by your name.

La revelación se dio durante una entrevista en el Festival de Cine de Telluride. Si bien el cineasta expresó sus deseos por explorar una vez más la historia de Elio (interpretado por Timothée Chalamet), también dejó en claro que no se trataría precisamente de una continuación de Call me by your name.

“Una secuela es un concepto estadounidense. Es más como las crónicas de Elio, las crónicas de este niño que se convierte en hombre. Es algo que quiero hacer”, dijo Luca Guadagnino.

Desde su estreno en 2017, el cineasta ha expresado en distintas ocasiones sus ganas por darle un segundo aire a Call me by your name. Sin embargo, apenas el año pasado Luca Guadagnino admitió que aunque “su corazón todavía anhelaba” una secuela de este filme, prefería enfocarse en otros proyectos más importantes.

Así que habrá que esperar a ver si no cambia de opinión y de una vez por todas se decide a hacer la segunda parte de Call me by your name. Por lo mientras, en noviembre de este año tendremos la oportunidad de ver su nueva película Bones and all, para la que una vez más ha hecho equipo con Timothée Chalamet.

