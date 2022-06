Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, ha compartido el line up de la segunda edición del The Away From Home Festival.

El año pasado Tomlinson sorprendió al mundo con el debut de un festival creado y comisariado por él mismo, y debido al gran éxito es que este 2022 regresará con una nueva entrega. Según se reveló en redes sociales, el The Away From Home Festival ahora tendrá lugar el próximo 27 de agosto en el Marenostrum Fuengirola, en Málaga, España.

Nuevamente Louis Tomlinson será el acto estelar del festival, pero el cartel se complementa con una serie de bandas con las que los buenos guitarrazos no faltarán, comenzando con The Vaccines y las madrileñas Hinds. Además, el acto telonero del reciente tour de Louis, Sun Room, y Stone, banda de punk alternativo del norte de Gran Bretaña, también aparecen en el line up.

Por otra parte, el integrante de The Libertines Carl Barat también se unirá al show con un especial DJ set. Así que como verás, aunque sólo será un día, la fiesta se pondrá bastante buena.

En caso de que te animes a lanzarte al The Away From Home Festival 2022, los boletos se pondrán a la venta el próximo 10 de junio. De igual forma, la información completa la puedes consultar a través del website oficial del evento, o bien, en las redes sociales de Louis Tomlinson, quien por cierto en estos días visitará nuestro país.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.

HARRY STYLES ROMPE EL MISMO RÉCORD QUE THE BEATLES EN BILLBOARD HOT 100