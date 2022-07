Se ha publicado el primer demo que Lou Reed hizo del clásico de The Velvet Underground, “Heroin”.

Según se reveló, esta pieza fue grabada en por el difunto cantautor en 1965, es decir, casi dos años antes de su lanzamiento oficial; recordemos que “Heroin” fue incluida en el álbum debut homónimo de The Velvet Underground & Nico, banda liderada por Lou Reed. El demo encuentra a Reed acompañado únicamente de una guitarra, en realidad no cambia mucho pero es alrededor de tres minutos más corta.

La publicación de este demo es el último vistazo que se comparte de Words & music, May 1965, una colección con material inédito extraído directamente del archivo de Lou Reed, la cual se lanzará el próximo 26 de agosto a través de Light In The Attic para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños número 80 del músico.

Además del demo de “Heroin”, la colección también contiene versiones inéditas de “Buttercup song”, “Buzz buzz buzz” y “Stockpile”. El material se lanzará en diferentes formatos, incluyendo digital, casete y vinil; además, se publicará una edición deluxe en físico que estará limitada a 7,500 copias en todo el mundo.

Por ahora, ya puedes echarle un vistazo al demo de “Heroin” y pre-ordenar el álbum dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.