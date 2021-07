Ya hemos visto a Los Simpson hacer de todo pero hay una cosa en especial que no y quizá pocos lo han notado: la creación de un episodio musical.

A lo largo de sus 32 temporadas, Homero Simpson y compañía han presentado especiales números musicales, sin embargo, nunca han tenido como tal un capítulo al puro estilo de Broadway. Y como ya sabemos que para ellos no hay límites, en su nueva temporada borrarán esta tarea de su lista.

De acuerdo con Variety, durante el panel de la Comic-Con que se llevó a cabo el fin de semana, Matt Selman, productor ejecutivo de la serie, anunció que el próximo 23 de septiembre se transmitirá el primer episodio musical de Los Simpson, el cual será titulado “The star of the backstage” y contará con la participación de Kristen Bell para cantar las partes de Marge.

“El estreno de este año es el episodio más musical que hemos hecho, casi completamente lleno de música. Es como un musical de Broadway de un episodio, con canciones originales, y tenemos a Kristen Bell interpretando la voz cantante de Marge. Todos amamos la voz de Marge pero esta es la voz cantante, es diferente”, explicó Matt Selman.

En cuanto a lo que los fans pueden esperar de toda la temporada 33 de Los Simpson, Al Jean, también productor ejecutivo de la serie, comentó: “Por primera vez tendremos cinco segmentos para el show de Halloween. Tenemos un romance que puede llegar a quedarse en la vida de Moe y con la estrella Rachel Bloom exploramos la mayor tragedia que Homero ha enfrentado”.

Además, Selman también mencionó que habrá una “carta de amor” de dos partes para Fargo y los prestigiosos shows de crimen en el mundo de la televisión por streaming.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.