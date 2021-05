La canción inspirada en Morrissey que apareció en el episodio Panic on the streets of Springfield de Los Simpson finalmente fue publicada en plataformas digitales.

Titulada “Everyone is horrid except me (and possibly you)”, la canción es interpretada por el personaje Quilloughby, un cantante independiente británico, líder de The Snuffs, que a lo largo del episodio se convierte en el amigo imaginario de Lisa Simpson.

El tema fue co-escrito por Bret McKenzie de Flight of the Conchords y cantando por Benedict Cumberbatch (quien en el episodio le da voz a Quilloughby) en conjunto con la actriz encargada interpretar a Lisa, Yeardley Smith.

Panic on the streets of Springfield, transmitido el pasado mes de abril, estuvo inspirado en la historia de Morrissey y The Smiths. Sin embargo, el episodio causó mucha controversia entre los fans de la banda y el mismo Moz, debido a cómo lo retrataban.

Incluso el cantante lanzó un comunicado en contra de la serie animada, en donde dijo lo siguiente: “Lamentablemente, el programa de Los Simpson comenzó creando una gran visión de la experiencia cultural moderna, pero desde entonces ha degenerado para tratar de capitalizar controversias baratas y exponer rumores viciosos.”

Escucha a continuación la canción “Everyone is horrid except me (and possibly you)”:

Foto de portada tomada del Facebook de Los Simpson.