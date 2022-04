Lorde es una de las artistas que ha declarado ser fan del nuevo álbum de Rosalía, MOTOMAMI, tanto que recientemente covereó una de sus canciones.

Este lunes la cantante neozelandesa reanudó su Solar Power Tour, tras la breve pausa que hizo por una laringitis que la atacó. El show por supuesto fue espectacular, sin embargo, lo que más causó ruido entre los presentes y posteriormente en el mundo del internet, fue un especial cover que hizo de “Hentai”, tema de Rosalía.

Según reveló la audiencia, Lorde apareció en el escenario cantando a capela el reciente éxito de la Motomami. Y sí, lo hizo en español. Afortunadamente, varios de los fans que asistieron a dicho show grabaron el momento y lo compartieron en internet, para que nadie se perdiera de tremendo cover.

Anteriormente, Lorde ya había mostrado su gran admiración por el reciente trabajo de la española, específicamente por “Hentai”. De acuerdo con Stereogum, en una entrega de su newsletter, la intérprete comentó: “He escuchado el disco de Rosalía todos los días, desde que salió, joder, es tan bueno. Me emocioné cuando escuché esa interpolación de Arcángel, ‘Hentai’ es genial, Sakura… Proyectos como este me recuerdan por qué vivo para la música pop — no hay nada mejor”.

