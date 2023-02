Confirman nuevas películas de ‘The lord of the rings’

Según informó The Hollywood Reporter, después de que el año pasado Embracer Group adquirió Middle-EarthEnterprises, Warner Bros. tuvo que llegar a un acuerdo para continuar desarrollando material de la franquicia creada por J.R.R. Tolkien. Afortunadamente todo salió bastante bien y hace unos momentos anunciaron la llegada de nuevos largometrajes.

Al parecer, este acuerdo contempla múltiples proyectos dentro del universo de The lord of the rings, y por ende, de The Hobbit. El elenco y las historias que se utilizarán aún no se han revelado, pero los nuevos líderes de Warner Bros. Discovery, Mike De Luca y Pam Abdy, dijeron en un comunicado que la medida permitirá a la productora explorar nuevos aspectos del Tolkienverse.

“A pesar de todo el alcance y los detalles empaquetados con amor en las dos trilogías [El señor de los anillos y El hobbit], el vasto, complejo y deslumbrante universo soñado por J.R.R. Tolkien permanece en gran parte inexplorado”, dijeron los dos. Las películas se distribuirán bajo la marca New Line Cinema de Warner Bros.

Recientemente Amazon Prime Video lanzó una serie spin-off de The lord of the rings, titulada Rings of power.Aunque no tuvo ta buen recibimiento de parte del público.