Estamos a pocos días del estreno de la nueva precuela de The lord of the rings, Rings of power, pero para ir calentando motores Amazon Prime Video ha compartido un último avance.

Poco más de un año ha pasado desde que la plataforma de streaming anunció sus planes por expandir el universo originalmente creado por J.R.R. Tolkien, ahora con una serie situada miles de años antes de los eventos de The hobbit y The lord of the rings. Según se ha revelado, la historia de Rings of power se desenvuelve en la isla del reino de Númenor y su objetivo es unir las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica historia de Númenor y la Última Alianza de los Elfos y Hombres.

“Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un grupo de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, pasando por el impresionante reino insular de Númenor, hasta los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán durante mucho tiempo”, se lee en la descripción del programa.

The lord of the rings: Rings of power cuenta con la participación de Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete y Lloyd Owen.

Cabe destacar que para esta serie, se trató de mantener una producción del mismo nivel que los trabajos anteriores de la saga, sino es que incluso mejor. En ocasiones anteriores, los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay revelaron que para su realización contaron con un presupuesto de 250 millones de dólares y el plan es que ésta sea la primera de varias temporadas.

Si bien Rings of power se estrena el 2 de septiembre, se ha programado que en algunos cines se proyecten los dos primeros episodios el 31 de agosto.

Foto de portada vía YouTube.