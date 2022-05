Los actores que interpretaron a los hobbits en la trilogía original de The lord of the rings, volvieron a estar juntos.

El pasado fin de semana, a casi dos décadas del estreno de la última película basada en los libros de JRR Tolkien, los cuatro hobbits se reunieron una vez más para participar en un importante evento en Orlando, al que llegan miles de fanáticos de los cómics, videojuegos, series, cine y, por supuesto, literatura de fantasía.

Al parecer, la idea del reencuentro vino de parte de Dominic Monaghan, quien interpretó a Meriadoc Brandigamo en la saga de The lord of the rings. El épico momento quedó documentado gracias a una fotografía que el actor publicó en su cuenta de Instagram, en la que se le ve a él junto a Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Peregrin Tuk) y Elijah Wood (Frodo) cenando tras el evento.

Checa la imagen a continuación:

Vía Instagram Dominic Monaghan

La última reunión que hubo del elenco de The lord of the rings fue en diciembre del año pasado, cuando siete de sus integrantes participaron en un episodio de The late show en donde mostraron sus skills como cantantes de hip-hop al crear una canción sobre la trilogía. Killer Mike y Method Man también formaron parte del track.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.

