La cantante americana Melissa Viviane, o mejor conocida como Lizzo anunció que se retirará temporalmente de la red social Twitter. A través de un tuit, la intérprete comentó que no podía más. Esto después de que varios usuarios comenzarán a hacerle bullying respecto a su peso.

Los problemas comenzaron en diciembre, cuando un doctor se refirió a ella como alguien que normaliza la obesidad:

Respecto a esto, la cantante respondió:

Después de eso la gente en la red social empezó a hablar sobre el cuerpo de Lizzo. Unos dándole la razón al doctor y molestándola sobre su peso y otros más se solidarizaron con ella y le mandaron muestras de apoyo y amor.

Yeah I can’t do this Twitter shit no more.. too many trolls… ✌🏾

I’ll be back when I feel like it.

— Feelin Good As Hell (@lizzo) January 6, 2020