El sneak design tuvo un hit histórico el pasado 11 de diciembre cuando la marca de la japonesa Yoon Ahnn y las Nike x Ambush Dunk Hi en color blanco y negro, hicieron sold out en cuestión de minutos. La influencia de la modelo y artista por sus diseños, en los que el trazo oriental y lo vanguardista son marca de la casa, no para de crecer . Hasta Le Bron James está entre sus admiradores y clientes.

Hoy Moët & Chandon, presenta su última colaboración y edición limitada con la artista Yoon Ahnn, directora creativa y propietaria de Ambush, diseñadora de la colección de joyería de Dior Homme, creadora de piezas icónicas como el dije “POW!” popularizado por Kanye West y el reproductor musical que funciona también como accesorio de moda PLAYBUTTON para Louis Vuitton. Disfruta del live aquí.