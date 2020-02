Little Dragon esta por estrenar su sexto álbum de estudio y vendrán a presentarlo el próximo 14 de mayo a El Plaza.

El cuarteto de sueco de música electrónica Yukimi Nagano (voz, percusión), Fredrik Kallgren Wallin (bajo) y Hakan Wirenstrand (teclados) y Erik Bodin (batería) destaca por su combinación del downtempo, synth pop y hasta post punk en canciones que inequívocamente se reconocen con su sello.

Su próximo álbum New Me, Same Us será estrenado el próximo 27 de marzo, mismo que vendrán a compartir con el público mexicano en El Plaza Condesa. Hasta ahora conocemos el sencillo Hold On, sin embargo, para esta ya habremos tenido oportunidad de conocer los nuevos temas, preparándonos para este concierto íntimo.

Los boletos ya están a la venta en taquillas del lugar y en línea vía Ticketmaster.

Estos son los precios:

General: $650

Palco y Salas $780

Balcón $920

*Más cargos.

Little Dragon anunció el lanzamiento de New Me, Same Us a inicios de año con el sencillo Hold On. Contendrá 11 canciones y será editado por Ninja Tune Récords,sello independiente que también tiene a artistas como Peggy Gou, Young Fathers y Bicep.

Este material será el sucesor de Season High de 2017.