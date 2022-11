Liam Gallagher ha respondido a las personas que lo critican por interpretar canciones de Oasis durante sus shows.

Cómo quizá lo notaste en el Corona Capital 2022, el músico británico suele incluir en sus setlist un puñado de canciones de Oasis, como “Wonderwall” y “Stand by me”. Pese a que para varios fans esto es algo de que aplaudirle, muchos otros no están de acuerdo no ello y a través de redes sociales han mostrado su molestia.

Es por eso que recientemente Liam Gallagher decidió defender con un par de tuits. “Cualquiera que tenga un problema con que yo cante canciones de Oasis, no es un verdadero fan de Oasis, sólo es un enorme idiota”, escribió. Mientras que en otro tuit agregó: “Oasis hasta la muerte”.

Incluso, este año el menor de los Gallagher dio un par de conciertos en el Knebworth Park, los cuales fueron inmortalizados en una película. Sin embargo, poco antes de su estreno, Liam reveló que la cinta no incluiría piezas de Oasis por problemas de derechos de autor con su hermano Noel.

Foto de portada vía Facebook Liam Gallagher.