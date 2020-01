Mira las primeras imágenes de 'The Letter For The King'

The Letter For The King es la nueva producción en la que Netflix ya está trabajando, basada en la novela original de Tonke Dragt del mismo nombre.

La historia narra las aventuras de un joven caballero que se enredado en medio de una profecía mágica. Con esta nueva serie y con la próxima temporada de The Witcher, Netflix espera quitar del trono a HBO en las historias fantásticas y de caballeros.

Con estas primeras imágenes nos damos cuenta que sí, esta nueva adaptación está ambientada en escenarios similares a los de Game Of Thrones así como en sus vestuarios.

Entre los actores que sabemos formarán parte del cast de la serie están Amir Wilson, David Wenham, Omid Djalili, Ruby Serkis y Peter Ferdinando.

Netflix presenta a la serie como “la historia de un príncipe despiadado que amenaza con arrojar al mundo a la oscuridad, cuando un joven caballero en entrenamiento llamado Tiuri se embarca en una búsqueda épica para entregar una carta secreta al rey. En el camino, inesperadamente se encuentra en el centro de una profecía mágica que predice el surgimiento de un héroe que puede derrotar al príncipe y restaurar la paz”.

The Letter For The King aún no tiene fecha de estreno, aunque Netflix dijo que verá la luz muy pronto y podemos esperar se estrene este año.

Imágenes cortesía de Netflix.