Hay que valorar ampliamente que León Benavente sea una banda completamente honesta y directa en sus letras en las que abunda una gran capacidad de autocrítica; además, en lo musical son una aplanadora rockera y que a lo largo del tiempo se han ganado a pulso ese mote de un dream team del rock español.

¡Y cómo pasa el tiempo! Un día algunos de ellos giraban con Nacho Vegas y al otro tenían ya un tándem completamente robusto que vino a soltar peroratas inflamadas sobre el mundo de hoy y a demostrar que los músicos maduros le siguen dando durísimo a las canciones.

Todo esto expuesto queda en total evidencia en “Nuestro Aniversario”, el sencillo que han puesto a rodar para celebrar esa década en la carretera y en la que han reforzado su respeto y convencimiento ante la profesión y ante la vida misma.

“Nuestro Aniversario” tiene influencia de LCD Soundsystem y la aportación de los sintetizadores es francamente brillante y le aporta mucho a ese espíritu punk-funk que eleva el tema hasta convertirlo en un estallido adrenalínico.

León Benavente dan cuenta de sus vivencias On the road y se acuerdan de que en un concierto de El columpio Asesino se les ocurrió formar un grupo y que al poco tiempo ya tocaban en el Matadero Madrid, pero no se ahorran la reflexión acerca de que a los 10 años de trayectoria: “algo tiene que cambiar en esta hoguera de la vanidad”.

“Nuestro Aniversario” es una pieza arrolladora y estará incluida en la reedición de su primer disco, que es en toda regla lo que cumple diez años de existir: “Siempre hemos tenido nuestra mente en el ahora, no somos muy dados a la nostalgia, pero hay momentos en los que se hace necesario echar la vista atrás para no olvidar el camino que llevamos recorrido… La canción se estrena coincidiendo con la salida de nuestro primer disco, en abril de 2013, y rinde homenaje a alguna de las canciones que contenía, usando parte de aquellos textos. Es divertido traer el pasado al presente y hacerlo sonar en otro contexto, conectarlo con lo que ahora somos y hacemos”.

