Lana Del Rey lanzó el audiolibro de su colección de poesía Violet Bent Backwards Over The Grass. Y ya puedes escuchar LA Who I Am To Love You? en algunas plataformas digitales.

Por ahora esta es la única forma en la que se encuentra disponible. Sin embargo, se espera que el próximo 29 de septiembre este proyecto llegue en formato CD, vinyl y cassette. Así como también se publicará en físico con una edición de pasta dura y a través ebook.

Como en los poemas anteriores, en LA Who I Am To Love You? se le escucha a Lana Del Rey recitar el poema acompañada por la música de Jack Antonoff, quien co-produjo el aclamado disco de la cantante, Norman Fucking Rockwell!.

Y acerca de éste, comentó:

Violet Bent Backwards Over The Grass es el poema del título del libro y el primer poema que escribí de muchos. Algunos de estos vinieron a mi en su totalidad, los cuales los dicté y luego escribí y algunos los trabajé laboriosamente separando cada palabra para hacer el poema perfecto.

Escúchalo a continuación:

Este es sólo uno de los dos proyectos poéticos que la intérprete de Video Games planea publicar. El siguiente, que de hecho aún no tiene fecha de lanzamiento, será titulado Behind The Iron Gates. Insights From An Institution y en mayo ya habíamos podido escuchar un adelanto con Patent Leather Do-Over.

Las mitad de las ganancias de esta colección de poemas será destinada a organizaciones en favor de los Nativo Americanos.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.