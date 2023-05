Lana Del Rey libera la versión oficial de “Say yes to heaven”

Esta canción fue escrita por Lana Del Rey y Rick Nowels en 2012, posiblemente para el tercer disco de la cantante, Ultraviolence. Al final “Say yes to heaven” no fue lanzada oficialmente, sin embargo, desde 2016 se han filtrado diferentes versiones en redes sociales, convirtiendo el tema en uno de los favoritos de los fans.

Como ya es costumbre, TikTok hizo lo suyo y en los últimos meses la canción se viralizó aún más, lo que aparentemente convenció a Lana Del Rey de publicarla en streaming. Cabe destacar que la versión oficial de “Say yes to heaven” difiere de las filtraciones anteriores, aunque de igual forma captura el sentimiento de melancolía que tanto ha caracterizado a Lana.

Además, Lana Del Rey liberó “Say yes to heaven” con una versión acelerada, que ya también se encuentra disponible en plataformas digitales.