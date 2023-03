Lana Del Rey presenta su nuevo disco ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’

Después de que en 2021 sorprendió a sus fans con el estreno de dos discos seguidos, la cantante regresó al estudio para trabajar en un nuevo álbum que le tomó poco más de un año. El resultado fue una colección de 14 canciones que, en comparación con sus dos predecesores, de siente mejor cimentado.

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd hace parecer que el tiempo no ha pasado. Si bien es un hecho que como Norman fucking Rockwell no hay, este nuevo LP se le acerca, o más bien, se desenvuelve, hasta cierto punto, dentro de la misma atmósfera, con Lana Del Rey convirtiéndose en la narradora de un puñado de historias lideradas por sus sentimientos más íntimos y oscuros.

En gran parte el disco encuentra a Lana ofreciendo impresionantes interpretaciones vocales que con acompañamientos de piano se tornan emotivas y desgarradoras. Sin embargo, para la recta final, la energía aumenta con temas que llegan a incorporar potentes sintetizadores y destellos de trip-hop, aunque en ningún momento se siente fuera de lugar.

Este álbum fue coproducido por Lana Del Rey junto a Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji, e incluye colaboraciones con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

Créditos foto de portada: Chuck Grant / Cortesía