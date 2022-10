Taylor Swift continúa compartiendo pequeñas pistas de su próximo álbum de estudio Midnights. Ahora la cantante publicó el tracklist oficial.

En estos últimos días, Swift utilizó su cuenta de TikTok para revelar algunos de los títulos que conforman Midnights, su primer material original desde 2020. Pero fue hasta hoy que confirmó la lista completa con una colaboración con Lana del Rey bajo el título de “Snow on the beach”; ésta asombrosa dupla era algo que se veía venir si tomamos en cuenta que ambas cantante forman parte del clan de Jack Antonoff.

Otros títulos que aparecen en la lista de canciones son “You’re on your own, kid”, “Labyrinth”, “Sweet nothing” y “Lavander haze”. De ésta última melodía, Taylor Swift explicó en su Instagram que se trata de un tema inspirado en su actual pareja Joe Alwyn: “Me encontré con la frase ‘Lavender haze’ cuando estaba viendo Mad Men. La busqué porque pensé que sonaba genial, y resulta que era una frase común que se usaba en los años 50 con la que simplemente describían el estar enamorado. Como si estuvieras en la ‘Lavender haze’, eso significaba que estabas en ese brillo de amor que lo abarca todo, y pensé que eso era realmente hermoso”.

“Supongo que, en teoría, cuando estás en la ‘Lavender haze’, harás cualquier cosa para quedarte allí y no dejar que la gente te baje de esa nube. Y creo que mucha gente tiene que lidiar con esto ahora, no sólo figuras públicas entre comillas, porque vivimos en la era de las redes sociales y si el mundo descubre que estás enamorado de alguien, ellos van a opinar sobre ello. En mi relación, durante seis años, hemos tenido que esquivar rumores extraños, cosas de tabloides, y simplemente lo ignoramos”, agregó.

El tracklist de Midnights de Taylor Swift lo puedes checar a continuación y recuerda que el disco se estrenará el 21 de octubre de 2022. Aunque ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Fotos de portada vía Facebook Taylor Swift / Facebook Lana Del Rey.