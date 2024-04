La Tumba de José Agustín, lectura en Bellas Artes

El libro que será leído es La Tumba, primera novela de José Agustín la cual escribió a la edad de 16 años. En esta novela el autor buscaba romper con los paradigmas sociales de un México conservador y tradicionalista a través del lenguaje y la incorporación de temas tabú, brindando protagonismo a la figura del adolescente.

La lectura en voz alta será realizada por el actor, José María de Tavira, la lectura en lenguaje de señas será realizada por: Centeotl Mendoza

Leo Luego Existo son ciclos de lectura en voz alta con la participación de reconocidos actores y actrices del teatro, cine y televisión, quienes además de dar lectura a textos, realizan, posteriormente, un diálogo con el público cuya finalidad es promover el hábito de la lectura y el gusto por los libros.

Leo Luego Existo, para la lectura en voz alta del libro La Tumba de José Agustín se realizará el próximo domingo 28 de abril a las 12:00 hrs en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Av. Juarez S/N, Centro Histórico de la CDMX.

“Me estoy haciendo el tonto, murmuré con indignación al ver el techo azul. Clic, clic, clic. El ansia suicida me hizo ver las maravillas de la muerte.

Sí, me mato.

Tomé una hoja de papel para escribir mi propio epitafio. Esto salió:

Porque mi cabeza es un lío

Porque no hago nada

Porque no voy a ningún lado

Porque odio la vida

Porque realmente la odio

Porque no la puedo soportar

Porque no tengo amor

Porque no quiero amor

Porque los ruidos están en mí

Porque soy un good ol’ estúpido

Sepan pues que moriré

Adiós adiós a todos

Y sigan mi ejemplo.

Tras firmar con letras claras y grandes, lo colgué —muy visible— en

la pared. Comencé a silbar. Buscando el revólver. Clic, clic, clic. Aquí está.” José Agustín

Leo Luego Existo.