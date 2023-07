La muestra In your Face: Chicano Art after C.A.R.A. en Madrid.

La exposición de arte chicano In Your Face: Chicano Art After C.A.R.A: Resistance and Affirmation instalada en Madrid reúne más de 50 obras de 29 artistas, entre las que podrás ver escultura, fotografía, grabado, pintura y técnicas mixtas. Esta expo es originaria de los Los Ángeles, durante los años 90’s causó un enorme impacto y reconocimiento para el arte chicano.

Participan: Carlos Almaraz , Judy Baca, Chaz Bojórquez, David Botello, Barbara Carrasco, Yreina Cervantez, Richard Duardo, Diane Gamboa, Glugio Gronk Nicandro, Wayne Alaniz Healy, Leo Limón, Carmen Lomas Garza, Harry Gamboa Jr., Estere Hernández, Yolanda López, Gilbert “Magu” Luján, César A. Martínez, Juanishi Orozco, Roberto “Beto de la Rocha”. Roberto Gil De Montes, Teddy Sandoval, John Valadez, Delilah Montoya, Rank Romero, Patssi Valdez, Linda Vallejo, Salvador Vega, Larry M. Yáñez, Viviana Paredes.

La exposición curada por Susana Smith Bautista intenta mostrar la continuidad de los artistas que expusieron en C.A.R.A., con las nuevas generaciones de creadores, donde temas socio políticos, la cultura y la tradiciones sobre la identidad Chicano y Mexicana son el tema central.

In Your Face: Chicano Art After C.A.R.A es parte del del Festival Veranos de la Villa y estará abierta hasta el 27 de agosto en el espacio cultural Serrería Belga, en Calle Alameda, 15, Madrid, España.