Damien Hirst en la Galería Hilario Galguera

La Galería Hilario Galguera anuncia la apertura de la exposición “Damien Hirst: New Spot Paintings and A Hundred Years” . Esta exhibición única en su género ofrecerá al público mexicano la oportunidad de contemplar más de 25 obras del renombrado artista británico Damien Hirst, incluyendo algunas de sus nuevas Spot Paintings de 2022, así como tres de sus icónicas instalaciones de principios de su carrera artística.

La muestra es una selección cuidadosamente curada de obras que destacan la evolución del trabajo de Damien Hirst a lo largo de las décadas. Los visitantes tendrán la oportunidad de sumergirse en la singular visión del artista, explorando su fascinante exploración del color, la forma y la temática.

Entre las obras destacadas se encuentran las nuevas Spot Paintings, una serie de obras que representan la continua experimentación de Hirst con la repetición geométrica y el juego de la percepción visual. Además, la exposición incluirá tres instalaciones emblemáticas de Hirst, entre ellas “A Hundred Years” (1990), “I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with Everyone” y “One to One, Always, Forever, Now” (1991), que ofrecen una visión única de las preocupaciones filosóficas y estéticas del artista en su juventud.

“Las Spot Paintings de Hirst aparecieron por primera vez en 1986 y son famosas por sus coloridos puntos dispuestos en diferentes patrones. Cada pintura tiene un título único, a menudo extraído de un catálogo de productos químicos. Lo que comenzó como manchas experimentales pintadas a mano evolucionó hasta convertirse en un proceso refinado, que acoge el azar de las correlaciones del color y sus infinitas variaciones.” GHG

“A Hundred Years, 1990, invita al espectador a un espacio contemplativo, donde la naturaleza transitoria de la existencia queda plasmada dentro de un biosistema de cristal. Un enjambre de moscas navega por un laberinto de mortalidad dentro de una caja de cristal de dos compartimentos, simbolizando la fragilidad de la vida y las decisiones que tomamos.” GHG

“I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with Everyone, One to One, Always, Forever, Now, 1991 muestra una pelota de ping-pong flotando sostenida por una compresora de aire. La instalación representa cómo todos estamos conectados de una manera universal, haciendo hincapié en las relaciones humanas.” GHG

La Galería Hilario Galguera presenta esta muestra única, que ofrece una oportunidad sin precedentes para explorar el trabajo de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo.

“Damien Hirst: New Spot Paintings and A Hundred Years” estará abierta a partir del 5 de abril hasta el 12 de julio en la Galería Hilario Galguera, Francisco Pimentel 3, San Rafael, CDMX.

Para obtener más información sobre la exposición y los horarios de visita, visite el sitio web de la Galería Hilario Galguera y sus redes IG: @galeriahilariogalguera.

https://www.galeriahilariogalguera.com/exhibitions/damien-hirst-new-spot-paintings-and-a-hundred-years