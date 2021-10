La estrella de Riverdale, KJ Apa, reveló que le gustaría participar en el programa RuPaul’s drag race con su alter-ego femenino.

En una entrevista con NME, el joven actor declaró ser fan del programa protagonizado por RuPaul. “Me encanta ver RuPaul’s drag race y de hecho, les he dicho a mis agentes que quiero estar en el show”, comentó KJ Apa.

“Pero al mismo tiempo, RuPaul y los personajes de ese programa son auténticos, son los más auténticos. No creo que se me permita estar en eso show porque no soy un buen candidato”, agregó la estrella de Riverdale.

Tras esto, KJ Apa continuó hablando sobre su alter-ego femenino llamado Fifi, con el cual se ha hecho muy famoso en TikTok. “Ella ha estado viviendo dentro de mí durante mucho tiempo. Me permite expresar mi lado femenino a través del movimiento y mi fisicalidad”, concluyó.

No sabemos si los de RuPaul’s drag race algún día lo lleguen a aceptar, pero sin duda sería interesante ver al actor competir en el programa.

Foto de portada tomada del Instagram del actor.