King Krule está de regreso. El aclamado compositor inglés ha compartido los detalles que rodean a su nueva producción, un disco que fue grabado totalmente en vivo antes de que el cataclismo nos cayera encima: You heat me up, you cool me down.

Durante 2019 y principios de 2020, Archy tuvo una racha de increíbles presentaciones a través de Europa, donde presentó versiones mucho más eufóricas de los temas que se desprenden de Man alive!, su tercer disco de estudio y con el cual King Krule dejó en claro que es de los artistas europeos más atrayentes e innovadores en la actualidad.

Ahora, más de un año después de su última presentación, estamos frente a un disco que se postula como lo más potente que podremos escuchar en lo que resta del año. Compartiendo “Stoned again” como el primer adelanto, Krule reafirma su gran poder que tiene al estar sobre un escenario, creando una atmósfera única y una presencia intimidante.

You heat me up, you cool me down contará con 17 canciones en total, incluyendo algunas de los temas favoritas de los seguidores y principalmente de temas de Man alive! El álbum será estrenado en formato digital para todas las plataformas de streaming para su compra y descarga a partir del 10 de septiembre.



Sin embargo, para los amantes del formato físico, una edición en vinilo y en CD será puesta a la venta en tiendas seleccionadas a partir del 10 de diciembre. Así que ya sabes, si quieres inundar todos los rincones de tu casa con los sonidos espectrales de King Krule rompe tu cochinito y alista tu set-up de audio.

Crédito fotos: cortesía