King Gizzard and the Lizard Wizard expanden su tour por nuestro país con una fecha más para la Ciudad de México. Lo mejor de todo, es esta presentación será totalmente gratuito.

La agrupación australiana regresó a tierras mexas el pasado 4 de mayo y desde entonces, ha hecho parada en diferentes partes de la República. Si no has tenido la oportunidad de ir a algunos de estos conciertos (porque aparte todos han sido sold out), te tenemos una muy buena noticia: aún hay un último chance de no perderte su show.

A través de redes sociales, House Of Vans anunció que el próximo 13 de mayo King Gizzard and the Lizard Wizard llegarán a sus instalaciones para ofrecer un concierto único. La fiesta también contará con la participación de The Americojones Experience, cuarteto de la capital mexicana que actualmente se encuentra promocionando su álbum Animal demonio.

Como te lo mencionamos al principio de la nota, la entrada para esta velada llena de rock, psicodelia y el espíritu “Off The Wall” será totalmente gratuita. Pero para asegurar tu lugar, deberás de registrarte en el website oficial de Vans a partir del día de mañana 10 de mayo a las 5:00 p.m.

La última vez que King Gizzard and the Lizard Wizard visitaron México fue en el Festival Hipnosis de 2018. Desde entonces, los australianos han lanzado cinco álbumes de estudio; mismos que sonarán durante su concierto en House Of Vans. Así que ponte listo, que este es un evento que definitivamente no te puedes perder.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

