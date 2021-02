King Gizzard And The Lizard Wizard compartió su nuevo sencillo “Pleura”, junto con un videoclip que fue filmado, editado y publicado hoy mismo (18 de febrero).

Este nuevo clip fue dirigido por John Angus Stewart, mismo que se encargó de realizar la más reciente película de la banda, Chunky Shrapnel, y en él se puede ver a cada uno de los integrantes tocando el track simultáneamente, mientras que son acompañados con luces en tonalidades azules.

Con “Pleura”, King Gizzard and The Lizard Wizard nos da un tercer adelanto del que será su nuevo material discográfico titulado L.W. Y junto con el sencillo, la banda finalmente confirmó que este álbum sí verá luz el próximo 26 de febrero.

El nuevo disco constará de nueve tracks, incluyendo los sencillos previamente lanzados, “If Not Now, Then When?” y “O.N.E.”, los cuales ya también puedes encontrar en todas las plataformas digitales.

Te dejamos a continuación el videoclip de “Pleura” y el tracklist de L.W. de King Gizzard and The Lizard Wizard.

1. If Not Now, Then When?

2. O.N.E.

3. Pleura

4. Supreme Ascendancy

5. Static Electricity

6. East West Link

7. Ataraxia

8. See Me

9. K.G.L.W.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.