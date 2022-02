Ian McDonald, miembro co-fundador de King Crimson y Foreigner, ha muerto a los 75 años de edad.

Si bien la noticia se dio a conocer el día de hoy, acuerdo con un comunicado, McDonald falleció el 9 de febrero de 2022 en su casa en Nueva York, “rodeado de su familia”. La causa de muerte aún no ha sido revelada.

Catalogado como multiinstrumentista experto en saxofón, teclados y vientos, Ian McDonald fue miembro fundador de la banda pionera de rock progresivo, King Crimson, junto con Robert Fripp, Michael Giles, Peter Sinfield y Greg Lake.

En sí, la estancia de McDonald en la agrupación fue bastante breve, pero impactante. Su experiencia tocando en un grupo militar fue un punto clave en la construcción del sonido de King Crimson y esto mismo se puede apreciar en el álbum debut, In the court of the Crimson King (1969), en donde, además de co-escribir todos los temas, interpretó el saxofón flauta, clarinete, clarinete bajo, melotrón, clavicémbalo, piano, órgano y vibráfono.

Diferencias creativas con Fripp fueron las que orillaron a Ian McDonald y Giles a abandonar la banda a finales de 1969. Años después, Ian se reunió brevemente con King Crimson para la creación del disco Red, pero antes de que pudiera reincorporarse oficialmente, Fripp disolvió el grupo.

Para 1976, Ian McDonald junto con Mick Jones, Lou Gramm, Al Greenwood, Ed Gagliardi y Dennis Elliott fundaron Foreigner. Aunque también aquí su estancia fue bastante breve, ya que tan sólo cuatro años después, McDonald fue despedido.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.