Kid Cudi confesó que probablemente no falte mucho para su retiro de la música, asegurando que le gustaría ser maestro de jardín de niños.

Sí, tal y como lo lees. En una reciente entrevista con Hot Ones, el rapero -cuyo nombre real es Scott Mescudi– dijo que en realidad no creía que le quedara mucho tiempo dentro de la industria musical y que en su lugar, le gustaría hacer una carrera alternativa. “Siento que no tengo lo que ellos tienen”, dijo luego de citar a un grupo de raperos con carrera longeva como Snoop Dogg, Jay-Z y Eminem.

“Simplemente no sé si quiero hacer música y lanzar álbumes por mucho más tiempo. Tengo mucha curiosidad por ver qué más puedo hacer. Estaba pensando en esto, es como una idea loca que tuve hace años. Sería genial algún día ser maestro de jardín de niños. Sólo hacer eso por un par de años”, continuó.

“…Cuando tenga como 50 años, quiero haber sido maestro de kínder durante 10 años y contagiar a la juventud con esa frescura. Entonces después esos niños rociarán la frescura al mundo”, agregó Kid Cudi.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.