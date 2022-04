Kid Cudi confirmó que su relación, tanto de amistad como de trabajo, con Kanye West ha llegado a su fin.

La situación entre ambos músicos ha estado llena de altas y bajas, pero al parecer ahora sí está peor que nunca y sin remedio alguno. Según informó Cudi en redes sociales, la colaboración que hizo con Kanye West para el nuevo disco de Pusha-T marcará oficialmente el fin de su relación.

“Hice esta canción hace un año, cuando todavía estaba bien con Kanye. Ya no estoy cool con ese hombre. Ya no es mi amigo y sólo saqué esta canción por Pusha, porque es mi chico. Este es el último tema en el que me escucharán con Kanye”, escribió Kid Cudi en su cuenta de Twitter.

“Rock n roll” es el título del último track en el que veremos a Cudi y Ye colaborar. La pieza verá luz este viernes 22 de abril, parte del disco It’s almost dry de Pusha-T, mismo que también incluye la participación de otros grandes del género como Lil Uzi Vert y Jay-Z.

El último conflicto entre Kid Cudi y Kanye West se dio en febrero de este año, cuando Kanye publicó en redes sociales que Cudi ya no formaría parte de DONDA 2 por su amistad con Pete Davidson, actual pareja de la ex esposa de Ye. En respuesta, Kid Cudi dijo que él era “lo mejor” de los últimos álbumes del rapero, desde que se conocieron.

