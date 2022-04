Kevin Smith ha compartido más detalles sobre KillRoy was here, su nueva película que será lanzada como NFT.

El actor siempre trata de estar a la vanguardia y es por eso que ahora le ha apostado al mundo de los Non Fungible Tokens, pero no de la forma convencional, sino por un camino cinematográfico. KillRoy was here será el primer largometraje que se lanzará como NFT gracias a una asociación entre Smith y Legendao de Secret Network.

De acuerdo con Deadline, el filme es una antología de terror que se centra en una espeluznante criatura que mata a adultos malvados en nombre de los niños que fueron sus víctimas. Kevin Smith está enlistado como director, co-escritor y productor, mientras que Jordan Monsanto y David Shapiro también aparecen como productores.

KillRoy was here se lanzará en un paquete de NFT que también incluye contenido exclusivo de la cinta, imágenes del detrás de cámaras y un track con comentarios. Las 5,555 piezas que conforman el proyecto de arte generativo únicamente estarán disponibles a finales de este año en el mercado de Legendao.

Vía Facebook Kevin Smith

“Cuando compras KillRoy NFT, obtienes acceso exclusivo a la película. Pero lo que es más importante, la versión específica de KillRoy que obtienes es TU KillRoy para hacer lo que quieras: ¡Haz tu propia película, conviértela en una caricatura, obtén la licencia para las loncheras!”, explicó Kevin Smith en un comunicado.

“Comenzamos la historia, ¡ahora TÚ puedes continuarla con tu propia versión de nuestro personaje titular! Y junto con un nuevo capítulo que filmaré el próximo año, los cortos y la animación que los propietarios de KillRoy NFTcrean con sus propios KillRoy, se conformarán la mayor parte de nuestra antología de secuelas. ¡KillRoy NFTofrece una oportunidad emocionante y única de pasar de coleccionista de arte a artista colaborador!”, agregó.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

KEVIN SMITH: SUS PELÍCULAS RANKEADAS DE LA MEJOR A LA PEOR