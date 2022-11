Hay que derribar todos aquellos monumentos que representen a un pasado incivilizado y colonialista… así lo ha entendido Kele Okereke tras ver como la gente de Bristol echaba abajo la estatua de Colston que representaba al orgullo esclavista e imperialista. El también vocalista de Bloc Party resumió aquello: “Fue un acto de desafío que me emocionó y de repente pude vislumbrar una Gran Bretaña en la que sí podía creer”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Kele Okereke también ha referido que sentía que durante los últimos años sentía que se le acumulaba demasiada ira y enfado por la situación política de Inglaterra… un asunto que él debe enfrentar desde la perspectiva de un ciudadano inglés con orígenes nigerianos.

Todo ello lo ha volcado en “Vandal”, que nos hace pensar también en aquello de “Kill your idols”, pues apareció junto a la imagen del disco The Queen is dead, ese monumento de The Smiths envuelto en llamas -hay mucho simbolismo en todo esto-.

“Vandal” es el primer anticipo de The Flames Pt. 2, que vendrá a suceder a The Waves Pt. 1, publicado apenas el pasado año 2021; el nuevo disco será ya el sexto como solista y nos debería llevar a ponderar ya un legado sólido y en el que ahora equilibra las pulsiones electrónicas con ese halo de indie rock de lo hecho junto a su banda; no falta quien dice que ha tirado una vez más del electoclash, que sonará a comienzo de los dosmiles.

A fin de cuentas, “Vandal” le permite repasar todas esas cosas que le han llevado a reflexionar profundamente lo que significa ser británico en este tiempo. Por ahora hemos comprobado que Kele Okereke seguirá trabajando al ritmo de un álbum por año, dado que The Flames Pt. 2, llegará el próximo 23 de marzo de 2023.

