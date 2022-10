Keanu Reeves ha renunciado a la nueva serie de Hulu producida por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio.

A dos meses de que se confirmara la participación de Reeves como protagonista, Variety ha anunciado que el actor de Matrix ha decidido abandonar el proyecto titulado The devil in the white city. Hasta el momento no se ha dado una explicación ni se ha revelado quien será el que tome su lugar.

The devil in the white city se trata de una serie basada en el libro homónimo de Erik Larson, el cual se enfoca en la historia de Daniel H. Burnham, un mítico arquitecto que impulsó la Feria Mundial de Chicago de 1893, y el Dr. H. H. Holmes, un asesino serial que en esa misma época aterrorizaba la ciudad estadounidense.

Originalmente el programa estaba pensado para que Martin Scorsese fuera el director y Leonardo DiCapriointerpretara a Holmes. Sin embargo, por problemas con la apretada agenda de la estrella de Titanic, Hulu optó por darle el papel a Keanu Reeves, creando una expectativa bastante alta entre el público ya que se trataba de su primer protagónico en un programa de televisión.

Foto de portada vía Facebook Matrix.

