Dogstar, la banda de Keanu Reeves, regresará con nueva música

Resulta que a mediados de la década de los 90’s, Keanu Reeves cofundó y fue bajista de una banda de grunge llamada Dogstar. Su etapa rockstar en realidad no duró mucho, ya que el grupo se separó en 2002, después de haber lanzado únicamente un EP y dos discos de larga duración: Our little visionary de 1996 y Happy ending de 2000.

Para nuestra suerte, tras un larguísimo break de dos décadas, Dogstar está de vuelta y tiene planeadas varias sorpresas. Según reveló la agrupación en redes sociales, el verano pasado tuvieron una breve reunión y desde entonces han comenzado a preparar el estreno de nueva música y su regreso oficial a los escenarios.

“Gracias a todos por los amables comentarios. ¡Estamos encantados de ver tal respuesta!”, escribió el combo en los comentarios de una fotografía que publicó en Instagram. “Honestamente, no esperábamos esto. Nos hace querer tocar aún más”, agregó.

Dogstar continuó: “Lanzaremos música nueva este verano, seguida de algunos conciertos. Tan pronto como todo esté resuelto, se lo haremos saber a todos de inmediato. Hay mucho por hacer, pero tengan la seguridad de que estamos en ello y hemos reunido un equipo fantástico que nos está ayudando. También vamos a hacer un video musical para apoyar nuestra primera canción… Es el lote de canciones más satisfactorio y significativo que hemos hecho”.