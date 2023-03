Keanu Reeves revela cuál es su banda favorita del momento

No es un hecho aislado que Keanu Reeves es uno de los más grandes melómanos en el mundo cinematográfico, así que cada que se presenta la oportunidad, los medios de comunicación intentan indagar sobre sus gustos musicales. En esta ocasión, NME fue el que entabló una conversación sobre música con el actor y sus respuestas fueron mejor de lo esperado.

Durante la charla, Reeves reveló que actualmente tiene una obsesión con la música del grupo canadiense Alvvays. “No tengo su nuevo disco. Lo compré digitalmente, pero no lo tengo en vinil”, dijo antes de asegurar que Blue rev, álbum que el combo lanzó el año pasado, es su favorito por el momento.

“¿Puedo decir eso? Porque amo a esa banda”, agregó. Después, Keanu Reeves explicó: “Me gusta una buena canción pop y me gusta una especie de inventiva en ella. Y creo que la cantante principal [Molly Rankin] es genial… Me encantan las texturas. Es decir, me encanta el bajo y la batería y me gusta su energía”.

Por ahora, Keanu Reeves se encuentra promocionando la cuarta entrega de John Wick. Mientras que Alvvays acaba de arrancar un tour para presentar su más reciente disco, el cual ya puedes escuchar en plataformas digitales.