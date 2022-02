El caso de este jazzista norteamericano es bastante peculiar porque tanto el mundo indie como el hip-hop lo han arropado y convertido en una gran estrella y en un artista al que se le reconoce su inmenso talento creativo e instrumental. Kamasi Washington es un heterodoxo que conecta con tipos muy diferentes de personas y ello no se da todos los días.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de alguien que colabora y comparte escenarios con figuras tan diversas como Kendrick Lamar, Florence + the Machine y Herbie Hancock, y siempre encaja a la perfección. El estilo de música de Kamasi Washigton demuestra que la edad no es una limitante para conectar con ella (él tiene 40 años).

Fiel a su eclecticismo, Kamasi Washigton en el 2021 hizo la pieza “Sun Kissed Child” para la serie Music For The Movement de The Undefeated, además de “My Friend of Misery”, cover de Metallica que es parte del compilado The Metallica Blacklist.

Y ahora acomete con una sorpresa total: “The Garden Path” en la que sube considerablemente el ritmo -quizá al nivel de como lo hace en directo- y que nos descoloca gratamente al incluir voces; unos coros nos llevan a través de una canción (ahora si una canción y no una pieza instrumental) festiva y poderosa (aunque no son tantas las composiciones suyas que tienen letra, pero ya las ha utilizado); ¡Kamasi Washington en pleno up beat!

“The Garden Path” será tocada en vivo por vez primera está noche en The Tonight Show con Jimmy Fallon, y es el propio Kamasi quien contó un poco acerca del trasfondo que trae consigo: “Hay mucho empuje y resistencia en todas direcciones, de cada persona a quien conoces nadie sabe qué pensar, a quién creerle o cómo ver la vida ahora mismo. Sin importar lo inteligente que seas, es difícil no sentirte ciego… El mundo parece estar de cabeza”.

La música de Kamasi Washington explora nuevas vertientes… se torna intensa y pasional; una vez más nos toma desprevenidos y es por ello que debemos celebrar que sea un creador impredecible.