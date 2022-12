No sólo en términos musicales la inglesa demostró ser un talento absolutamente precoz; muy pronto Kate Tempest incursionó en el teatro y la poesía con enorme éxito y logro amplificar su exposición de las contradicciones sociales e impulsar la lucha por el respeto a la libertad sexual; hoy por hoy lleva un rato que se ha pronunciado como una persona No binaria y casi resulta un dato al calce en una carrera tremenda en términos de calidad.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En español ya hemos podido leerle la novela Cuando la vida te da un ladrillo y el poemario Mantente firme, entre otros textos (como Conexión), con los que ha demostrado también su gran capacidad literaria, por lo que resulta muy emocionante la aparición de un nuevo título.

Es así que aparece en español Que se coman el caos, conformado por un poema de largo aliento concebido para ser leído en voz alta y es por ello que sobresale que se trate de una edición bilingüe realizada por Violeta Gil.

El libro es un proyecto logrado por la editorial española Arrebato Libros, quienes tuvieron la visión para mostrarlo en ambos idiomas y que así los lectores podamos dimensionar la talla de alguien que ha sido descrito por la novelista Jeanette Winterson como: “la estrella de este año, el antídoto perfecto contra el Brexit y Trump, a través del género, de la política, de la imaginación y del rap”, nada menos que en The Guardian.

El poemario guarda total relación con su disco del 2016 –Let Them Eat Chaos– y se centra en siete personajes ubicados en un mismo edificio viviendo acontecimientos completamente divergentes. Al final, lo que prevalece es la angustia de todos ellos ante la sociedad actual; es importante recordar que Kae Tempest editó este mismo año el álbum The Line is a Curve, buenísimo por cierto.

También te puede interesar: Kae Tempest apuntala su identidad y soporta el peso del mundo