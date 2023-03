Desestiman cargos de violencia doméstica que enfrentaba Justin Roiland, cocreador de ‘Rick and Morty’

De acuerdo con Variety, el día de hoy se retiraron los cargos que Justin Roiland enfrentaba por un delito grave de violencia doméstica que tuvo lugar en 2020. “Rechazamos los cargos como resultado de no tener pruebas suficientes para probar el caso más allá de una duda razonable”, dijo Kimberly Edds, portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange.

Tras el anuncio, Justin Roiland recurrió a sus redes sociales para criticar cómo supuestamente intentaron ensuciar su nombre. “Estoy agradecido de que este caso haya sido desestimado pero, al mismo tiempo, todavía estoy profundamente conmocionado por las horribles mentiras que se informaron sobre mí durante este proceso”, escribió.

“Sobre todo, estoy decepcionado de que tantas personas juzgaran tan rápido sin conocer los hechos, basándose únicamente en la palabra de una ex pareja amargada que intentaba eludir el debido proceso y hacer que me ‘cancelaran’”, agregó el cocreador de Rick and Morty.

Luego de que a inicios de año se hiciera pública la demanda contra Justin Roiland, Adult Swim y Hulu decidieron cortar lazos con él. Por ahora no se sabe si el escritor y actor de doblaje será reincorporado a los proyectos que llevaba con estas compañías.