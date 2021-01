Justin Bieber ya negó todos los rumores que surgieron últimamente sobre que se encuentra preparando para convertirse en un ministro religioso de la Iglesia Hillsong.

Dichos rumores primeramente fueron publicados por OK! Magazine y después por Page Six. El artículo citaba comentarios de una fuente anónima que revelaba que Bieber no planeaba dejar su carrera musical pero que sentía que había un llamado más grande para él.

En respuesta, Justin Bieber compartió en sus Instagram Stories una imagen del artículo de Page Six y encima escribió: “No estoy estudiando para ser ministro ni nada parecido. No tengo deseos de ello, esto son noticias falsas.”

Después de esto, el artículo de OK! Magazine ya fue eliminado. Sin embargo, el de Page Six continúa arriba de su página todavía diciendo que el intérprete de “Yummy” planea convertirse en ministro religioso.

Incluso, el cantante también aclaró en Instagram que él rinde culto con el grupo religioso Churchome, no Hillsong.

Recuerda que el último álbum de Justin Bieber, Changes, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Así como también ya puedes escuchar “Anyone”, canción que estrenó durante su show de víspera de Año Nuevo.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.