A medida que se acerca el muy anticipado estreno de Justice League de Zack Snyder, el director nos dio otro adelanto sobre qué es lo que podemos esperar.

Ahora Snyder dejó ver cómo lucirá el Batman de Ben Affleck con una imagen publicada a través de su cuenta de la red social, Vero. En ella se muestra la espalda de un encapuchado Batman y en la descripción, el director únicamente puso un “ok”.

Sin embargo, en los comentarios Zack Snyder procedió a confirmar que la foto era parte de un metraje recién filmado para el nuevo corte de Justice League. Anteriormente ya también se había compartido la imagen de cómo lucirá Jared Leto como The Joker.

La nueva película, la cual tendrá en total cuatro horas de duración, llegará el próximo 19 de marzo a través de la plataforma en streaming de HBO Max.

Justice League será el último filme del universo de DC en el que Zack Snyder participará, ya que el director confirmó recientemente que no tiene planes de dirigir más películas de este tipo.

“¿Es genial que los fans tengan tanta fe en la trayectoria?”, comentó. “Sí, es asombroso y no podría estar más feliz y estoy emocionado de que vean Justice League para que realmente puedan beber todo el elixir de Justice League. ¿Pero continuará? No tengo planes de hacerlo. Pero como dije, no pensé que estaría aquí así que ¿quién sabe?”

Foto de portada tomada del Facebook de DC Cómics México.