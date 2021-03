Julian Casablancas no desaprovechó la oportunidad de dejar en claro su disgusto por el género de blues rock durante su discurso al ser ganador de un Grammy con The Strokes.

The Strokes obtuvo su primer Grammy en toda su trayectoria como banda con su disco del 2019 The New Abnormal el cual fue ganador de la categoría de Mejor Álbum de Rock; en esta categoría también estuvo nominado el gran A Hero’s Death de los Irlandeses Fontaines D.C.

Después de dar un discurso de aceptación que se realizó de forma virtual que fue bastante chistoso al inicio Julian habló con los periodistas musicales en la sala de prensa que ofrecía la ceremonia de los premios Grammy, donde hablo sobre el estado actual de rock en estas epocas:

“Siempre me burlo del rock’n’roll, así que creo que es divertido, genial o apropiado que hayamos ganado el premio”, dijo. “Creo que la gente que dice que las cosas están muertas, simplemente siento que su imaginación, posiblemente, ha muerto…. Honestamente, hay espacio para muchos géneros de música, no necesariamente blues rock, por favor, no más de eso “.

A pesar de que la ceremonia se hizo con un estricto acceso y muchos de los artistas estuvieron de forma remota esto no le quito todo el glamour y emoción que caracteriza a este evento donde se premia a los artistas del momento; donde todos los géneros convergen y son reconocidos por igual.

Crédito foto de portada: Instagram Julian Casablancas