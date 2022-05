El escritor tapatío Juan Pablo Villalobos, residente por años en Barcelona, se ha destacado por crear estupendas novelas en las que el sentido del humor es un elemento crucial; así ha ocurrido en títulos como Te vendo un perro y No voy a pedirle a nadie que me crea… y su más reciente obra no podía ser la excepción.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El también autor de Fiesta en la madriguera, ha llegado al hilarante nombre de Peluquería y letras, editada por Anagrama, para aplicarlo a una historia que está llena de ese absurdo tan presente en la cotidianidad, y es por ello que de la novela se dice que podrías ser picaresca: “aunque, según las recepcionistas de la clínica de gastroenterología donde al protagonista le practican una colonoscopia, bien podría ser una novela negra, con misterios intrincados, accidentes macabros, pruebas incriminatorias y dos sospechosos nada comunes: una peluquera bretona de pasado oscuro y un vigilante de supermercado obsesionado con escribir el testimonio de sus experiencias en la vida”.

Para colmo, Juan Pablo Villalobos presenta a un protagonista demasiado preocupado por la felicidad, “ese sopor embriagador tan agradable que le hace temer haber caído en la trampa del aburguesamiento”.

Peluquería y letras se acerca al dilema de que: “la buena literatura no es una literatura feliz. La felicidad es banal, superficial, frívola, carece de conflictos. Y sin conflicto, se dice, no hay literatura. ¿Será de verdad imposible escribir una novela feliz sobre la felicidad? ¿Una novela profunda y al mismo tiempo frívola, trascendental y banal, un relato gozoso que no sea pura evasión egoísta?”.

Para resolver tales dilemas, es que el miércoles 18 de mayo a las 12:00 h de México (19:00 h España) se presentará, en el Facebook de Librerías El Sótano, la novela que nos ocupa y sobre la que conversarán el autor y la escritora Alaíde Ventura.

No tendrán fácil responder tales preguntas, pero seguramente podrán escudriñar a fondo: “una novela sobre el amor, la vida familiar, el dinero, el éxito profesional, la rutina, el futuro, la salud y el sentido y la utilidad de la literatura en tiempos de resentimiento y odio”.

También te puede interesar: The Jesus and Mary Chain ya tienen biografía en español