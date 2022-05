La belleza del ruido y la distorsión en las canciones es algo inherente a la historia de The Jesus and Mary Chain – la entidad creada por los hermanos William y Jimi Reid allá por 1983-. Se trata de una banda que goza de total respeto y querencia, ya que hacían shoegaze cuando el término aún no se inventaba.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aunque pararon entre 1999 y 2007 siempre tuvieron un gran prestigio entre las huestes tanto del rock alternativo (la indie nation) como entre el post-punk. Son unos veteranos que siguen rockeando durísimo y que ya era momento que su biografía oficial fuera traducida al español -algo que debemos ahora al a editorial Ondas del Espacio-.

Es así como aparece Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain (escrita por Zoë Howe), justo en el momento en que se está celebrando los 35 años de Darklands, el álbum que consolidó la trayectoria de la banda escocesa.

Ahora podemos rastrear una historia llena de sombras, peleas, noches de tragos y mucho estruendo guitarrero que comenzó en la pequeña localidad de East Kilbride, a las afueras de Glasgow. Para luego acompañarlos en su fichaje con el sello Creation Records de Alan McGee hasta sus problemas con la carrera, los excesos y el éxito.

La publicación Record Collector apunta que: “traza hábilmente la carrera de los Mary Chain, desde sus primeras maquetas hasta su etílica implosión en la malograda gira Munki de 1998… Los capítulos sobre la gestación de su mito son especialmente sobresalientes”, pero quien mejor resume la importancia de esta biografía es Stuart Braithwaite de Mogwai: “Jodidamente brillante”.

Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain se consigue en la página web de la editorial Ondas del espacio.

